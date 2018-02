Surfilaager tähistab tänavu juubelit

Purjelaua-, lohe- ja aerusurfi saavad Undi kinnitusel õppida nii algajad huvilised kui oma oskusi arendada need, kes alaga varem kokku puutunud. "Oodatud on nii püsikülastajad kui need, kes alles soovivad surfieluga tutvust teha," kinnitas korraldaja.