Tõstamaal saab imetleda 100 trompetit

Välja on pandud väga ilusad ja eriilmelised pillid. "Mõni on nii kaunilt graveeritud, pärlmutterventiilidega. Igaüks on oma nägu," iseloomustab Tõstamaa kultuurijuht Katri Järg.

Mõni trompet ripub laest alla, mõni on akna ees ja mõni on jäetud kaunitesse sametriidega kaetud ja vooderdatud kastidesse. Pille on väljas täpselt 100 ja vanimad eksponaadid pärinevad lausa 17. sajandist.

Taustaks mängib elav trompetimuusika ja kohaletulnutel avaneb võimalus trompetite kohta küsimusi esitada.

Puhkpillid pärinevad Jaan Vierteki erakogust. Viertek on pillid kokku kogunud, need taastanud ja neid hoidnud. Välja on pandud küll 100 pilli, kuid mehe kollektsioon ulatub 178 trompetini. Viertek on töötanud Pärnu Vanalinna põhikooli direktorina.