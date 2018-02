Kihnlased nimetasid aukodanikuks nende nägemise eest hoolitseja

Kihnu valla aukodanik on prillifirma omanik Andres Pree väljapaistvate teenete eest tervishoidu, kultuuri ja majandusse. Pree on panustanud kihnlaste silmanägemisse, toetanud ettevõtmisi, aidanud kaasa valla arendamisse ja tema oma algatus kihnlasi toetada on olnud märkimisväärne.