President põikas naiste varjupaika näitusele

Orupõld põhjendas kutse esitamist, et lähisuhtevägivalla teema on keeruline, kõik võtavad sõna, saamata päriselt aru, kuidas vägivald toimib. Varjupaiga juhataja tundis, et peab samuti Reinsalu väljaütlemisest tekkinud poleemikale reageerima, aga ei tahtnud kedagi rünnata ega poolt valida. “Meie teeme asju leebemal moel, räägime kunstisõna kaudu,” märkis ta.

Flo Kasearu, kes riigipeale näituse eksponaatidesse pandud mõtte lahti seletas, arvas, et tore, et president leidis nii tähtsal ja kiirel päeval aega naiste varjupaika sisse astuda ja näitust vaadata. Orupõld lisas, et president luges põhjalikult uksele kleebitud avaldust, millega aasta ema tiitlile esitati vägivaldsest suhtest pääsenud viie lapse ema Haini Ilonen, kes sellal polnud enam abielus ega osutunud seetõttu sobivaks kandidaadiks. President leidnud, et meie hoiakud on mõnes asjas iganenud.