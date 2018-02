Käivitusabi andjail käed-jalad tööd täis

"Muud ei teegi, kui anname käivitusabi. Tavapärane on mitme päeva jooksul paar käivitust. Talvel üks päevas või üle päeva. Eile oli 15 käivitust ja täna on juba kuus või seitse olnud. Peale selle tuleb ära vedada need sõidukid, mis käima ei lähe," seletas Saun.