Linnad ja vallad asusid ühe mütsi alla

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius­ peab ühinemist õigeks. “Mulle on oluline, et omavalitsused võitlevad riigilt saadava eelarveprotsendi suurendamise eest. Kava kohaselt peaks 2019 see olema 11,9 protsenti, 2020. aastal 11,93, millega jõuaksime masueelsele tasemele ning 2021 oleks 12,13 ja aasta pärast 12,15 protsenti. See on õige liikumine, sest riik lisab kohalikele omavalitsustele ülesandeid ja sellega peab kaasas käima rahastamine,” ütles­ ta. Teiseks tõstis meer esile planeeringute teema. Riik peaks muinsuskaitsest ja muudest ametkondadest planeeringutesse vähem sekkuma.