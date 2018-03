Kihnu majakavahiks saab Urga Elly

“Tuletorni juures võib kuumimatel nädalavahetustel olla korraga sadu inimesi, kes kõik ootavad torni pääsemist. Meil kehtiva reegli järgi võib tornis olla korraga kümme inimest, rõdul viis ja sellise korra tagamine on üsna raske üles­anne, kuid seegi on majakavahi üks ülesandeid nagu piletimüük,” selgitas SA Kihnu Kultuuriruumi juhataja Mare­ Mätas. “Majakavahi töö sisu on suures osas veel ka territooriumi ja torni korrashoid, nii et midagi väga romantilist seal pole, välja arvatud töö tegemise kaunis koht.”