Pärnumaalt pürib laulu- ja tantsupeole pea 200 kollektiivi

Pärnust on end laulupeole kirja pannud 56 kollektiivi, tantsupeole 56 ja rahvamuusikapeole neli. Maakonnast on laulupeole registreerinud 27 kollektiivi, tantsupeole 47 ja rahvamuusikapeole kuus.

Kogu Eestis on laulu- ja tantsupeole ennast kirja pannud 2515 kollektiivi: 1182 koori ja orkestrit, 1221 rahvatantsu- ja võimlemisrühma ning 112 rahvamuusikakollektiivi.

27. laulupeoks hakkab valmistuma 368 segakoori. Samuti on osalemissoovist teada andnud üle 200 mudilas- ja lastekoori ning 129 naiskoori. Teekonda laulupeole on alustanud veel 63 puhkpilli- ja 30 sümfooniaorkestrit.

20. tantsupeol tuleb staadionimurule üks uus rühmaliik ehk pererühmad, millest igaühes tantsib kaheksa täiskasvanut ja 16 last. Kokku pürib tantsupeole 132 pererühma. Täiskasvanute segarühmad said valida nelja kava vahel ja peoks valmistub kokku ligikaudu 312 täiskasvanute segarühma, noorte segarühmi aga 112.

Laulu- ja tantsupeo kõrval on oma koha leidnud rahvamuusikapidugi, kuhu sel korral registreerus 112 kollektiivi.

Esmalt kogunevad repertuaariseminaridele kollektiivijuhid, et laulu- ja tantsupeo kunstiliste toimkondade juhendamisel repertuaariga tutvuda. Seejärel jõuavad juhendajateni õppematerjalid: laulikud, tantsukirjeldused, klaviirid.

27. laulu- ja 20. tantsupidu "Minu arm" toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil järgmise aasta 4.–7. juulil. Laulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste ning rahvamuusikapeo loominguline juht on Juhan Uppin.