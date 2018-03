Keskkonnakaitsjad nõuavad Soomaal raietööde peatamist.

Kodanikuühenduse eestvedajad kontrollisid läinud nädalal avalikuks saanud ja laialdast pahameelt tekitanud 40hektarilist raiet otse Soomaa rahvuspargi südames, sealse külastuskeskuse vahetus läheduses. Pärast ala droonidega uurimist ja avaliku andmestiku võrdlemist leidsid nad, et sealse maa kasutusvaldusega OÜ Strobus on tõenäoliselt ellu viinud suurejoonelise metsapettuse.

Kodanikuühenduse andmetel tellis nimetatud osaühing möödunud aastal looduskaitsealal asuva metsa kohta uued inventeerimisandmed, mis näitab puistuid kohati 15–20 aastat nooremana kui eelmine, viis aastat varem tehtud inventeerimine. Eeldatavasti on uus inventeerimine tellitud just selleks, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille alusel on seal üle 80aastaste pehmelehtpuude raie keelatud.