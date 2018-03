Loomade varjupaigas tuli õnn õuele

Väga edukas oli loomade varjupaigas jaanuar, mil koju läks suisa 24 kassi. Matsi sõnutsi "aitas kaasa" kaks leitud kassipesakonda. "Talvel kassipoegi leida on suhteliselt haruldane ja inimesed on altimad võtma nunnut kassipoega kui juba täiskasvanud kassi," tõdes Matsi.

Tegelikult on täiskasvanud kassi võtmisel oma eelised. "Nende isiksus on välja kujunenud ja neile on tehtud kõik protseduurid: nad on kiibistatud, vaktsineeritud, steriliseeritud/kastreeritud, tehtud on parasiiditõrje," loetles Matsi plusse.