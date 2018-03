Martensi maja lillepoe florist Maie Õunap märkis, et naistepäeva lill kipub olema punane roos. "Ja loomulikult kevadlilled tulp ja nartsiss," lisas ta.

Floristi sõnutsi on nelgidki taas hinnas. "Nii ühe õiega kui kobarnelk ja värve on palju," märkis ta.

Ehmatavalt suured, aga efektsed nägid välja tänavu naistepäeva eel lillepoodi jõudnud ligemale poolteise meetri pikkused tugeva varrega punased roosid. "Minu teada ei ole neid varem Pärnus müüdud," selgitas Õunap. "Need roosid on Ecuadorist ja sordi nimi on "Freedom"."