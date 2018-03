Keskkonnaamet kutsub Soomaal kokku raieteemalise ümarlaua

"Viimasel ajal on üha sagedamini pahandatud keskkonnaametiga, miks lubame raieid kaitsealadel. Leviv arvamus, et kaitsealal ei tohi üldse raiet teha, on vale. Kaitsealade piiranguvööndites on tegelikult majandustegevus ja raie lubatud vastavalt metsaseadusele ja kaitsekorrale," selgitas Viilma. "Sihtkaitsevöönd ja loodusreservaat on need kohad, kus kaitsealustel objektidel ei tohi metsa majandada."