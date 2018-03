Kihnlaste huvi küsitluse vastu jäi leigeks

Enamik vastanuid nõustub linnujahipidamisega tingimusel, et kütitud lind tarbitakse ära ja miski temast ei jää kusagile vedelema.

Poolt vastanutest jahi­turism ei häiri ja ilmselt on nad ise otseselt või kaudselt jahindusega seotud. Aga nende hulgas leidub inimesi, kes ei ela saarel püsivalt.

Jahiküsitletute ettepanekute järgi on vaja sätestada kindel ajavahemik ja piirkond, kus võib jahiturismi viljelda nii, et see kogukonda vähe häiriks.