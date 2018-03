Mudilased nägid Pärnu Postimehe toimetuses, kuidas leht valmib

Lapsed tõdesid, et enne toimetuse külastust ei olnud neil õrna aimugi, kui keeruline ajalehe kokkupanek on. "Päris raske. See pole nii lihtne. Sa pead enne kõik asjad valmis mõtlema ja alles siis hakkad ajalehte tegema," teab nüüd üks rühma poistest. "Selleks tuleb tegelikult väga palju tööd teha: tuleb inimestele helistada ja neile külla minna ja väga tarku küsimusi küsida," lisas rühmakaaslane.

Samuti said Rukkilille rühma mudilased teada, et enne artikli kirjutama asumist tuleb ajakirjanikul loo juurde piltki leida. Kui enne teadsid lapsed, et ajakirja panevad kokku ainult ajakirjanikud, siis külastuse käigus selgus, et toimetuses töötavad veel keeletoimetajad, fotograafid, küljendajad ja reklaamijad.