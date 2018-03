Üha vähem soovitakse soetada remonti vajav elamispind

"Eelistatud on kindlasti kohe sissekolimist võimaldavad heas korras korterid ja majad. Tuleb see ostjate mugavusest või ehitajate nappusest, võib vaid oletada. Pole näha, et see trend niipea vaibuks," ütles Lahe Kinnisvara vanempartner Krista Nõmm.

"Pärnumaal on kasvanud oma maja ihalus ja tõenäoliselt jätkub see järgnevatel kuudel. Kui tavapäraselt on noored pered alustanud pigem korterist, siis täna jääb silma noorte tahe omada maja ja lapikest maad selle ümber," rääkis Nõmm.

Suurema sissetulekuga peredele on Nõmme sõnutsi atraktiivsed heas korras, ökonoomse küttelahendusega kuni 130 000 eurot maksvad majad linnas või selle lähiümbruses.

Väiksema sissetulekuga leibkond on valmis minema linnast välja kuni 25 kilomeetri kaugusele. "Hinnapiiriks võib sel juhul lugeda 50 000 eurot. Sellisel puhul soovitakse peale aiamaa metsatukka, et saada oma küttepuud kätte. Loomulikult loeb hea ühendus, et pere jõuaks õigeks ajaks tööle, kooli või lasteaeda," nimetas Nõmm.

Kindlasti jätkub kinnisvaraettevõtja sõnutsi aga pankade konservatiivsus, mis seab piirid pärnumaalaste kinnisvaravalikule. "Sellest tulenevalt jätkuvad otsused, kus üks pereliikmetest läheb tööle välismaale, et tagada sissetulek, millest piisaks oma kodu soetamiseks," tõdes Nõmm.