Pärnumaal on rüüstatud viit looduslikku pühapaika

1. Lääneranna vallas ohverdamiskohas asuv hiiekoht ja -tamm. Lautna küla muinsuskaitsealune arheoloogiamälestis, 2010. aastal elus olnud tamm on nüüdseks kuivanud. Hiiepaigas karjatatakse loomi ja tamme juurde on paigaldatud loomade jootmisküna, mistõttu hiiepuu ümbrus on tallatud ja roojatud virtsaauguks.