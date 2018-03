Kolledžisse vastuvõetute arv on nelja aastaga kasvanud viiendiku võrra

Pärnu kolledži direktori Henn Vallimäe sõnutsi on kolledžisse vastuvõetute hulk kahel viimasel aastal kasvanud ja õppekohtade täitumusega ei esine probleeme.

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekavale sisseastujate arv on Vallimäe sõnutsi suurenenud avatud ülikooli tudengite arvelt. "Avatud ülikooli on sellele erialale tulnud õppima eeskätt sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kellel ei ole erialast kõrgharidust. Paraku ei soovita tulla sel õppekaval päevasesse õppevormi, sest vastne koolilõpetaja ei näe enda esimese valikuna sotsiaalvaldkonda," selgitas ta.

"Eeldame, et eksamile tulevad enam motiveeritud ja kindla sisseastumissooviga üliõpilaskandidaadid. Tulenevalt tasuta õppe raamistikust on meil enam-vähem kindel arv, kui palju saame õppureid vastu võtta. Peale selle on tasu eest võimalus õppida osakoormusega või eksternina," selgitas ta.