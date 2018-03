Tamm imetles Vändras maisi

Põllumajandustoodangu väärtus suurenes mullu eelnenud aastaga võrreldes viiendiku ja tõstis märgatavalt sisemajanduse kogutoodangut. “Põllumajandusel on meil suur tulevik: meil on palju maad ja tublid inimesed. Ja niiskust, mida paljudes Euroopa riikides ei jätku,” rääkis minister. “Meil on ajalugu, teadmised ja oskused ja piimatoodanguga oleme Euroopas Taani järel teisel kohal­. On vaid aja küsimus, kui oleme esikohal. Mul on hea meel, et kriis on läbi ja piimalehmade arv hakanud kasvama nagu sigade arv.”