Video ja galerii: pliimürgistusest tervenenud merikotkas lendas tagasi vabadusse

Pärnumaal Pööravere küla lähedal pääses täna, suure neljapäeva pärastlõunal vabadusse merikotkas, kes leiti siitkandist vigastatuna jaanuari alguses ja pärast ligemale kolm kuud kestnud ravi Tartus maaülikooli loomakliinikus pääses taas loodusesse. Sabasulestiku järgi arvas maaülikooli doktorant Madis Leivits, et tema ravialune on ilmselt nelja-aastane emaslind ning kinnitas enne uhke linnu lendulaskmist talle jala ümber kaks rõngast, et edaspidi infot saada.