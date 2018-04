Jääle minek on tänasest keelatud

"Lähipäevadeks lubatakse ilma suurt soojenemist, mis tähendab, et siseveekogude jää muutub väga hapraks ega kanna enam inimest. Kindlasti ärge jätke veekogude läheduses tähelepanuta lapsi ega lemmikloomi. Loomad ja lapsed ei taju hapra jääga seotud ohte, võivad läbi õrna jää vette vajuda ega suuda sealt enam ise välja tulla," rääkis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. "Kogemused näitavad, et kevadel jää sulamisega esineb eeskätt probleeme kaluritega, kes päästjate keeldu eirama kipuvad. Sel aastal on kalastamise käigus hukkunud kaks inimest."