2800 veteranile mõeldes kanname sinilillemärki

Väikesed sinilillekujulised märgid valmisid erivajadustega inimeste kätetööna sihtasutuse Hea Hoog vahendusel. Annetades märgi eest vähemalt kaks eurot, anname au oma ligemale 2800 veteranile, kes on 1995. aastast käinud välismissioonidel ja seisnud meie riigi julgeoleku eest. Nende veteranide hulgas on ligikaudu 70 haavata saanut, kelle tervisekahjustus on pöördumatu.