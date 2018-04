Vinduv kevad hoiab ranna hooldajaid tagasi

Võõpamist vajavad vetelpäästetornid ja metallist prügikastidki. Villota sõnade järgi ei saa maalritööd ette võtta enne, kui ööpäev läbi püsivad plusskraadid. „Kui öösel on miinuskraadid, koorub värv maha ja kogu vaev läheb tühja. Sellega on meil varasematest aastatest kogemus olemas,” tõdes ta.

Et jää läks rannast ära alles nädalavahetusel, pole merelained jõudnud suuremat sodi liivale kanda. Villota loodab, et väga palju ei kannagi. „Vedasime sügisel rannast ära kümme 50tonnist koormat mererohtu. Seda ehk nüüd nii palju kevadel enam randa ei tule,” seletas ta. „Liiva sees on palju kõrkjatükke, need korjame kokku sõelumisel, kui liiv on kuivanud.”