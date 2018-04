Metsamaa talu perenaise konkursi võitis Piret Kooli

Maist alustabki Pärnust pärit Piret Kooli tööd Liivi lahe suurimal saarel, kus Metsamaa uuenenud talukompleks on üks suveürituste ja loomelaagrite keskpunkte.

“Piret Kooli entusiasmist ja kogemustest on Kihnule kasu Metsamaa pärimustalu arendamisel ja tegevuse käivitamisel pärast talukompleksi põhjalikku remonti, mis lõpeb suvehooajaks kui kingitus Eesti Vabariigi juubeliks,” märkis Mätas.

Mitme projekti ja raamatu kirjutamisega hõivatud Kooli ütles, et teda ajendas ennast Kihnuga siduma sisetunne ja pere toetus, aga ka laste vaimustus: “Ema, mida sa julged teha!”.

“Õpinguid ja ülikoole on igasuguseid, kuid elu saab tundma õppida ainult elades,” möönis Kooli. “Kui ma seda kuulutust Facebookis nägin, ei andnud see mulle enam rahu. Mitu päeva kandsin seda endaga kaasa, kuni otsustasin oma soovi paberile panna. Saarel elamise kogemus ja tundmatuga kohanemise võime utsitasid takka. Mulle läheb väga korda meie 100aastane riik ja see pärand, mida hoida.”