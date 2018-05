Inimesed evakueeriti Kaubamajakast tulekahju tõttu

"Inimesed evakueeriti ja põhiline on, et keegi ei saanud viga," märkis Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja.

Kustutustööd praegu veel käivad. Kohapeal on päästemeeskonnad Häädemeestelt, Kilingi-Nõmmest, Pärnu-Jaagupist ja Pärnust.

Keskuse külastaja, kes parasjagu poes viibis rääkis, et järsku hakkas kaubakeskuse sisehoovi poolt suitsu tulema, sireenid läksid tööle ja tuled kustusid. Kõik keskuse külastajad saadeti välja.

Teine külastaja sõnas, et tegi parasjagu sisseoste, kui tuletõrjesireen tööle hakkas. Esialgu olla see kinni pandud ja ta jõudnud veel mitmes poes käia, enne kui keskuse tuled kustu läksid. “Siis mõtlesin, et tõmban tuld,” lausus ta.