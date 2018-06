Galerii: Pärnu hingab hansapäevade rütmis

Prantsuse lipu all marssinud Jacques rääkis, et lendas Eestisse kohale Rennes’ist. Koos rahvuskaaslastega üle Prantsusmaa tuldi noormehe sõnutsi osa saama Euroopa meistrivõistlustest ammulaskmises, see toimub Rannastaadionil. Samuti naudivad prantslased Pärnus hansapäevade melu ja päikselist ilma.