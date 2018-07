Pitka luureretkele stardib kaks Pärnumaa meeskonda

Kaitseliidu Pärnumaa malev on tänavu välja pannud kaks meeskonda.

Välismaistest külalistest on luurevõistlusel kahe võistkonnaga esindatud Soome, Poola ja Taani ning ühe meeskonnaga USA, Leedu, Bosnia ja Hertsegoviina, Rootsi, Läti, Itaalia ja Suurbritannia riigikaitseorganisatsioon. Samuti võistlevad nii USA, Bosnia ja Hertsegoviina kui Eesti ühisvõistkond.

Piiritaguste relvavendade kõrval lähevad võistlustulle kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud veel Tallinna, Järva, Jõgeva, Harju ja Rapla malev.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal eri piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Eesmärk on mõõta reaalsusele lähedastes oludes osalejate väljaõppe taset, relvastust-varustust ja panna proovile moraal.