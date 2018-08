Pärnumaalased pidid Euroopa ühe raskema sõjalis-sportliku luurevõistluse katkestama

Euroopa üheks raskemaks sõjalis-sportlikuks jõuprooviks oli üles antud 30 võistkonda, kellest starti jõudsid 29. Ränga jõuproovi on katkestanud kaheksa meeskonda, kellele sai saatuslikuks kuumusest tingitud kurnatus. Kellelgi tõsiseid tervisehädasid meedikud tuvastanud pole.

Rahvusvahelisele admiral Pitka luurevõistlusele registreerunud võistkondadest 13 oli välisriikidest. Võistluse ülem, major Madis Morel ütles, et Kaitseliidu Pärnumaa maleva võistkond ei läinud starti. Kolmapäeva hommikuse seisuga oli võistluse katkestanud Leedu, Rootsi, Kaitseliidu Tallinna maleva Põhja kompanii ja pioneeripataljoni võistkond. Peale selle oli võistluse neljapäeva hommikuks katkestanud üks Taani võistkondadestki, teine Kaitseliidu Pärnumaa maleva võistkond, Ühendkuningriigi esindus ning politsei- ja piirivalveameti võistkond.

Admiral Pitka luurevõistlust peetakse tänavu Jõgevamaal Peipsi järve lähedal. Võistlusraja pikkus on linnulennult ligemale 75 kilomeetrit. Vastutegevust teeb tänavusel admiral Pitka retkel Soome üksus Kaitseliidu üksustega.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal eri Eesti piirkonnas, et vähendada meie võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärk on mõõta tegelikkusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust, varustust ja kindlasti moraaligi.