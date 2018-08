Kuue kuuga kogus linn üle poole aastaks plaanitud tulust

Linnaeelarve kuue kuu koondaruandest selgub, et juuni lõpu seisuga on Pärnule makse laekunud ligemale 18,9 miljonit eurot, toetusi 16,2 miljoni väärtuses ning kauba ja teenuste müügist on kogunenud 4,8 miljonit eurot. Kuue kuu kulude mahuks jäi 29,6 miljonit eurot, millest tööjõukulud moodustasid 17,3 miljonit ja majandamiskulud 9,6 miljonit eurot. Toetusi on linn poole aastaga maksnud 2,7 miljonit eurot.