„Mõni neist on tõesti hiiglama suur,” arvas Holm isegi. „Panin osale lauad alla, et nad mädanema ei läheks.”

Aiapidaja ostis taimed kevadel turult ja pani maja taha peenramaale. Miks kõrvitsad nii suureks on paisunud ja neid nii palju on, ei osanud Holm öelda. „Need on ökokõrvitsad. Väetanud ma neid ei ole, kastnud samuti mitte. Mitu naabritki, kes taimi väetavad, on vangutanud pead – nende taimed pole nii suured ja saakki on väiksem,” seletas ta. „Minu kõrvitsad on end 60 ruutmeetrile laiali ajanud. Olen mõnda võsu vaid natuke kärpinud.”