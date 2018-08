Aasta Käpa eriauhinna pälvis hemofiiliakoer Ammi

Ammi kandidatuuri esitas Liina vend. Liina põeb hemofiilia Eestis üsna haruldast vormi. Eelmisel aastal halvenes Liina tervis tunduvalt. Ühel ööl novembris ärkas Liina selle peale, et Ammi üritas teda kõigest väest äratada. Kui Liina ärkas, siis ei suutnud ta avada silmi ega end liigutada, mõne aja pärast sai ta end koera abil liikuma ja selgus, et tal oli kõrge palavik ja tugev vedelikupuudus. Kõrge palavik võib hemofiilikutel kaasa tuua verejooksu. Tänu sellele, et Ammi perenaise äratas ja perenaine sai oma vedelikupuudust ja palavikku alandada, ei juhtunud midagi hullemat. Peale seda intsidenti annab Ammi alati teada, kui Liinal on kõrge palavik.