Seeneline sattus metsas miini otsa

Demineerijad tuvastasid, et leitud lõhkekeha oli miinipildujamiin ja see läks hävitamisele.

“Ükskõik, millise sõjamoonaga on tegemist, igal juhul on see ohtlik ja seda peab käsitsema ülima ettevaatlikkusega. Päästeamet juhib tähelepanu, et mitte mingil juhul ei tohi kahtlast eset kaasa võtta ega liigutada. Selleks, et ennast ja teisi mitte ohtu seada, tuleks lõhkekeha kust iganes leides kahtlast eset mitte puutuda. Leiu korral helistada alati hädaabinumbril 112,” ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits.