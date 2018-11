Sindis tüli tekitanud mälestusmärk püstitati Aressegi

Mihkel Mathieseni mälestuskivi Ares Sauga jõe kaldal. Samasuguse sisuga monument on Sindis kaasa toonud kohtuasja valla ja püstitaja vahel. Tüli üks põhjusi on sambale kantud sõnum.

Hiljuti avati Ares Mihkel Mathieseni mälestusfondi toimkonna algatusel Mihkel Mathiesenile pühendatud mälestuskivi. Tegemist on Tori vallas teise samalaadi ausambaga, sest samasuguse sisuga mälestusmärk püsitati mõne kuu eest Sindi linna. Seal tekitas see palju vastukaja ja vald pöördus kohtusse, et sammas minema viia.