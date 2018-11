Est-For taotleb eriplaneeringu laiendamist Saardesse

“Est-For Invest ei nõustu riigi eriplaneeringu koostamise ega keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamisega,” märgivad Est-For Investi juhatuse liikmed Margus Kohava ja Aadu Poll riigihalduse ministrile Janek Mäggile saadetud avalduses. “Eri lahendites riigi eriplaneeringu algatamise otsuse õiguspärasuse üle on kohtud leidnud, et tegemist on õiguspärase otsuse ja õigesti valitud planeeringuliigiga.”