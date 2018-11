Jannseni kuju võitleb pimedusega

Kuna aga päevad järjest pimenevad, ei olnudki turistide seas populaarset kuju hästi näha. Kui veel üleeile läksid kuju ümber ehitatud valgustid tööle, siis nii täna kui eile on papa Jannsen seisnud pimedas.

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Gerli Kõiv selgitas, et Rüütli tänava valgustil oli kaitse välja löönud ja see tehti korda, kuid pärast seda on valgusti taas rivist väljas.