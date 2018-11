Skano Grupp sai uue nõukogu liikme

Wallin on sündinud 1954. aastal Soomes ja on omandanud bakalaureusekraadi inseneriteadustes Turu polütehnikumis. Wallin töötab Finnish Fibreboard LTD tegevjuhina, on Finnish Fibreboard (UK) Ltd juhatuse esimees ja Finnish Fibreboard Filial Sverige tegevjuht. Wallinile ei kuulu Skano Groupi aktsiaid.