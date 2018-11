Raievaidlus päädis kohtuga

„Samal ajal peab ütlema, et mees oli väga osav, tõeline müügimees. Ta tuli äkitselt minu Tartu korterisse,“ kõneles vanahärra, mis ajendil ta 2015. aasta veebruaris nõustus, et Andres Kurvits puhastab tema Kangru talu metsa kuni käevarrejämedusest võsast. “Poolteist tundi rääkis ilusat juttu metsa hooldamisest ja sai kokku lepitud võsaraiumine,” toonitas Veismann. Läks aga nii, et sama aasta augustis esitas ta politseile avalduse: maaüksusel on omaniku loata metsa raiutud, kuigi kokku oli lepitud vaid võsa mahavõtmises.