Kruus ei ole siin isetekkeline maavara, vaid seda on lasknud nii enda kui ka kahte kinnistut läbiva põllutee tihendamiseks vedada Pahki pere, sest neile on see väljapääs RMK Koriste teele ja seda kaudu asfaldile, milleni taluõuest tuleb veidi alla kilomeetri. Kui sama valla Pärnaõue talu peremees Aleksander Vilinurm ehk kohalikele Sass põlistalu pererahva muret autoga läbimatuks muutunud tee üle murda püüdis, läks asi untsu, nagu heade kavatsustega enamasti juhtub. Nüüd ootab üks aega, millal põlluteele kannatab jälle kruusa tuua, teine aga külma ilma, et metsavedu jätkata.