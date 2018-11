Orkaanihoiatus: Kaitseliidu suurõppusel kohtab soomukeid ja lätlasi

“Pärnumaal toimub põhitegevus Tori ja Sindi vahelisel alal mõlemal pool Pärnu jõge, peale selle Sindis ja Urgel. Sindis me ei taha kodanikke eriti palju segada ja põhiline tegevus toimub raekoja ehk praeguse Tori vallavalitsuse juures. Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel tegevust ei toimu, kuna me ei taha liiklust häirida. Selleks on olemas teed Pärnu jõe ääres,” selgitas Lääne maakaitseringkonna ülema ülesandeid täitev major Kristian Kivimäe.

Õppuse käigus teeb Kaitseliit koostööd Läti riigikaitseorganisatsiooni Zemessardze kompaniisuuruse üksuse ehk ligikaudu 160 mehega. Samuti on kohal vaatlejad Rootsist. “Kaitseväest osalevad Kalevi jalaväepataljoni kaitseväelased PASi soomukitega, mida inimesed võivad õppuste territooriumil kohata,” rääkis Kivimäe.

Liiklus on piiratud paaris kohas Sindis, et harjutada kontroll-läbilaskepunktide tööd. “Punktides on kiiruspiirangud. Tsiviilisikuid ei pea kontrollpunktides keegi kinni. Kaitseliitlased peavad kinni vastase mängijad,” ütles Kivimäe. Selleks on kõik õppusel osalejad markeeritud käesidemega: kas kollase, punase või valgega.

Õppuse ligikaudne ala. FOTO: Pärnu Postimees

Samuti on kaasatud õppusele Lääne prefektuuri politseinikud ja abipolitseinikud. “Reedel harjutab politsei koos Kaitseliiduga, kuidas pidada kinni isikuid, kes sisenesid riiki ebaseaduslikult. Kaasatakse ka piiri- ja migratsioonijärelvalvetalituse ametnikke, kelle ülesanne on tuvastada isikud ja teha esmased menetlustoimingud,” selgitas Lääne prefektuuri kriisimeeskonna juht Maksim Korzin.

Õppus lõpeb pühapäeval Sindis pealelõunal, kulmineerudes linnalahinguga. Pärast seda toimub kell 13 õppuse lõpurivistus, kuhu on oodatud kohalikudki. “Kohapeal on võimalik tutvuda Läti ja teiste partnerite masinate ja relvastusega. Pakume sõdurisuppi,” lausus Kivimäe.

Peale selle toimub Pärnus seminar, kus osalevad PPA ja kohalikud omavalitsused, et järgmisel aastal õppustel oleks võimalik linnas panna üles evakuatsioonipunkt. “Laiapindne riigikaitse tähendab Kaitseliidule seda, et ei toimu ainult sõjategevus, vaid peab olema valmis aitama kohalikke kriisisituatsioonides, sest mitte keegi ei ole kaitstud õnnetusjuhtumite, loodusõnnetuste või kriiside eest. Oskus kaitsta lähedasi ja sõpru võib mõnes olukorras päästa elusid. Kogukonda kaitstes on võimalik anda oma panus mitut moodi, millest üks on astumine Kaitseliitu,” lausus Kivimäe.

Homsest pühapäevani vältaval õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et müratase lahingualal võib olla tavapärasest kõrgem. Öösel ei toimu aktiivset lahingutegevust.

Õppusel Orkaan XIII osaleb ligikaudu 1000 kaitseliitlast Lääne, Pärnumaa, Rapla ja Saaremaa malevast.