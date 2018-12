Lapsed laulavad koduvägivalla all kannatajate toetuseks

Esitusele tulevad traditsioonilised jõululaulud ja maailmaklassika. Peale orkestri ja koori on oodata üllatusesinejaid. Dirigendid on Edmar Tuul ja Toomas Voll. Üritusega toetatakse koduvägivalla all kannatavaid lapsi.

“Eelmisel aastal, kui korraldasime üritust esimest korda, oli väga palju neid, kes kahtlesid ürituse õnnestumises. Kontserdi ülesehitus ei ole traditsiooniline ja see, mis on uus, on alati veidi kahtlane,” ütles kontserdi idee autor Edmar Tuul. “Aga kõik õnnestus suurepäraselt, millest annab märku see, et enne, kui jõudsin eelmisel aastal lavalt lahkuda, küsiti juba 2018. aasta kontserdi kuupäeva.”

Heategevuskontserti ajendasid korraldama toona veel ametis olnud siseminister Andres Anvelti lausutud tugevad sõnad, kuidas just Pärnus hakatakse katsetama perevägivalla vähendamiseks uut lahendust. “Nii politsei kui ka prokuratuur on suunanud oma teraviku koduvägivalla all kannatavate laste ja naiste olukorra parandamisele. Üks tugevamaid jõude, mida mina tean, on muusika. Eesti rahvas on sellele alati tuginenud ja tänu muusikale oleme üheskoos vabaks saanud,” märkis Tuul.

Mulluse kontserdi siht oli koguda 1000 eurot, mis õnnestuski. Selle aasta eesmärgiks on seatud 1500 eurot. “Usun ja loodan Pärnumaa rahva headuses, et me saame selle eesmärgi täidetud,” lausus Tuul.