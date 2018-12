Pärnumaa esimene väärtuskasvatuse kool töötab Kilingi-Nõmmes

Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpetaja Mari Karoni saadetud info kohaselt on konkursi eesmärk tunnustada koolide ja lasteaedade tööd seni vähe tähelepanu saanud valdkondades nagu õpilaste eri annete ja võimete parim väljaarendamine, sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Varem on väärtuskasvatuse kooli tiitliga tunnustatud Rocca al Mare kooli (2009), Saaremaa ühisgümnaasiumi (2010), Tartu Veeriku kooli (2011), Saku gümnaasiumi (2012), Tabivere gümnaasiumi, Salme põhikooli ja Peetri lasteaeda-põhikooli (2013), Lümanda põhikooli (2014), Ilmatsalu põhikooli (2015), Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi (2016) ja Kivilinna kooli ning Haapsalu linna algkooli (2017). Lõppeval, 2018. aastal graveeriti karikale Kilingi-Nõmme gümnaasiumi nimi ja koolijuht Aasamets tundis karika vastuvõtmisel heameelt, et kool on õigel kursil.