Baromeeter näitab, et Pärnumaal on väga suur puudus tegevusjuhendajatest, tugiisikutest, tervishoiuasutuste hooldajatest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikutest ja kokkadest. Nende ametite oskajate järele nõudlus lähiajal kasvab.

Tegevusjuhendajate puhul on põhjus asjaolus, et seadusest tulenevalt peab töötajal olema vajalik kutsestandard, mis paljudel töötajatel veel puudub. Tugiisikute puhul on peamine takistus ebasobiv lepinguvorm: töötajatega tehakse lepingud, millega ei kaasne ravikindlustust. Kokkade põud aina suureneb. Ühe põhjusena saab välja tuua, et kutse omandanud inimesed ei soovi õpitud erialal töötada, selles ametis on raske leida tööd 8–17. Samuti nõuab kokaamet head füüsilist vormi.