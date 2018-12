Pärnumaal elav kirjanik ja viie lapse ema valiti Vabaerakonna juhatusse

„Mulle on ülimalt oluline, et Eesti perekond oleks tugev ja õnnelik. See mõte viib tegelikult kõigi teemadeni. Peame reaalselt veel rohkem toetama lastega peresid. Mitte niisama raha laiali jagama, vaid tagama, et kättesaadavad oleksid vajalikud teenused: lasteaed, koolipsühholoog, mõistliku hinnaga kütus,” ütles viie lapse ema Künnapas. „Õnneliku perekonna alus on ühtsus. Nii tähendab meie hüüdlause „Terve Eesti heaks!“ mulle seda, et Eesti pere peab olema terviklik.”