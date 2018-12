Joobnuna õnnetuse põhjustanud ekspolitseinik läheb tingimisi vangi

Kuigi kaitsja Indrek Sirk taotles ekspolitseiniku õigeks mõistmist , leidis kohtunik Anu Tammeniit, et sõidukijuhtimine kriminaalses joobes on Liivakivi puhul küllaldaselt tõendatud. Seetõttu määras kohtunik kunagisele politseiametnikule kuus kuud tingimisi vangistust aastase katseajaga. Samuti kaotab Liivakivi sõidukijuhtimise õiguse kuueks kuuks.

Tammeniit ütles, et tõendatud on joobnuna mootorsõiduki juhtimine. Seda kinnitavad muu hulgas tunnistajad ja Liivakivigi on seda möönnud.