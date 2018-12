Hirvela elanike täbar olukord jätkub

Tori valla ehitusnõuniku Merike Raudsepa sõnade kohaselt on lisaaudit siiski liialt kulukas. Iga hoone konkreetsed puudused oleks võimalik kindlaks teha ehitusprojekti koostamise käigus. “Elanikele on selgitatud, et nad peaksid alustama puuduste kõrvaldamisega ja esmalt tellimagi nimetatud ehitusprojekti,” teatas Raudsepp.