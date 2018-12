Tarmo Tamm: Ootasin PRIA-lt enamat

Põllumeestele oli lõppev kriisiaasta. Mida olete valitsuse liikmena saanud meie toidutootja heaks teha?

Meil on kaks aastat järjest olnud väga keeruline. Eelmine aasta oli väga vihmane, osa saagist, võib-olla isegi veerand, jäi põllule ja tänavu oli põud. Kiidan põllumeest, ta on ilmataadi kapriisidega hästi hakkama saanud.

Valitsus tegi seda, mida tal on lubatud teha. Vaatasime üle paljud meetmed, et põllumees ei jääks toetustest ilma. Aprillis andsin allkirja määrusele, mille alusel maksti talivilja-, kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele erakorralist toetust, sest liigniiske sügise ja talvega ikaldusid külvid. Valitsus otsustas suurendada maaelu edendamise sihtasutuse sihtkapitali 20 miljoni võrra, selle käibelaenu andmisega leevendati põllumeeste põuakahju, et nad ei jääks kohustustega hätta. Koostöös PRIAga (põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet) ja põllumajandussektori esindajatega jõudsime kokkuleppeni, et toetused makstakse tavalisest varem välja.