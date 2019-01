Video ja galerii: jõejää meelitab tirgutajaid

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo nõuniku Kristi Kaisi sõnutsi on hetkel jääolud Pärnumaal väga erinevad.

„Pärnu jõel on jää paksus üheksa sentimeertit Raba tänava pikendusel, Kastani tänavalt minnes 12, Papiniidu silla juures 13 sentimeetrit ning Reiu jõe suudmest allavoolu 17 sentimeetrit. Juba see näitab kui erinevad võivad olla olud ühe veekogu ulatuses,“ ütles Kais.

Ülejäänud Pärnumaal on olud suhteliselt samad, jõgi on lahti Kasari jõe ujumiskohas, Pärnu jõel, Jõesuu kandis.

Suitsu sadamas oli jää paksus vaid kolm sentimeetrit.

Kais hoiatas, et kalastajad peavad olema äärmiselt tähelepanelikud. "Igal juhul peab jääl olles arvestama sellega, ka kümne sentimeetri juures, et see ei pruugi olla sama mõne juba mõne meetri kaugusel mõõtmiskohast," märkis ta.

Kaardirakenduse andmeid püütakse uuendada kord päevas seni, kuni on näha, et jääolud on muutunud stabiilseks: see tähendab, et jää oleks üle kümne sentimeetri paks ja ilmateade lubab pidevat külma. Seni püütakse vastavalt võimalustele käia iga päev jääd mõõtmas.

„Olenemata sellest, milliseid olusid jääkaart kajastab, on tegemist informatiivse kaardiga, mis annab nägemuse sellest, millised olud üldiselt jääl valitsevad,“ ütles Kais.

„Jääkaart on loodud selleks, et oleks võimalik paremini edastada inimestele infot jääolude kohta meie siseveekogudel. Inimest kandev jää on kümne sentimeetri paksune, kuid sellegipoolest ei saa jää paksusele ainult loota,” seletas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits.

Päästjad hoiatavad, et isegi hea ujumisoskuse korral on läbi jää vajumine väga ohtlik, sest omal jõul veest välja libedale jääservale pääsemine võib osutuda äärmiselt keeruliseks.

„Külmas vees kaotab täiskasvanu tegutsemisvõime ja teadvuse umbes veerand tunniga. Lapsed ja vanemad inimesed veel kiiremini,” märkis Moorits.

Täpse hinnangu peab iga inimene ise andma jääoludele just vastavalt sellele asukohale, kuhu on otsustatud kalastamata minna.