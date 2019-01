Vajaminevast hulgast kividest on suur osa juba kohale veetud ja kuivaks lastud jõesängi servale hiigelhunnikusse kuhjatud. Tegemist on lugematu arvu looduslike, väga erineva suurusega maakividega.

“Lammutatud paisutammi betoonkeha tükke kärestiku ehitamiseks ei kasutata, kuna need on lammutusjäätmed, mille taaskasutamine ehituses on keelatud isegi täitematerjalina,” rõhutas paisu rekonstrueerimistöö projektijuht Külli Tammur keskkonnaagentuurist.