Pärnu lahte katab kohati 40sentimeetrine rüsijää

Veeteede ameti teatel ulatub jääpiir Pärnu sadama muulidest 22 meremiili kaugusele. Esimesed kümme miili on uus jää paksusega viis kuni kümme sentimeetrit. Sealt edasi, kuni sadama muulideni, on jääkattel paksust umbes 15–20 sentimeetrit, aga on palju rüsistunud kohti ja paiguti ladejääd, mis takistab laevade liikumist, eriti ballastis. Rüsijää on kohati 40 sentimeetrit paks.