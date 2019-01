Raeküla suusarajal keelatakse koertega jalutamine

Linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar andis teada, et linn on otsustanud tulla suusatajatele appi ja laseb raja algusesse paigaldada sildid, mis keelavad suusarajal kõndimise ja koeraga jalutamise.

Koeraomanik ja hobi korras igal pühapäeval Raeküla terviserajal koerte jalutuskäiku organiseeriv Pilvi ütles, et tema mõistab väga hästi suusatajate probleemi ja seepärast kõnnivad nemad oma neljajalgsete sõpradega kõrvalisi metsaradu pidi, mida sealkandis kulgeb mitu. Tema hinnangul ei saa Raekülas koertega liikumist päris ära keelata. “See on ikkagi terviserada. Jõulumäel on profirajad, keda ikka väga häirib, võivad ju sinna minna,” leidis Pilvi. Lisades, et on näinud suusatajaid, kes ise spordivad, ja suur koer jookseb vabalt kaasas. “Kui on suusatajad, jalutajad, peavad ¬koerad olema rihma otsas. Laseme ka koeri lahti, aga ainult siis, kui kedagi ei häiri,” kinnitas Pilvi.