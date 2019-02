Lääne prefekt Kaido Kõplas politseinike nappusest: Suudame teha head tööd tänu Paikuse politseikoolile

Hiljuti läks Pärnu politseijaoskonna senine juht Andres Sinimeri pealinna juhtima PPA logistikabürood. Kui lootusrikas olete selles suhtes, et leiate eelkäijaväärilise inimese?

Ma väga loodan, et siia tuleb samaväärne inimene. Olen üsna optimistlik, kuna Pärnu linn on iseenesest atraktiivne ja see töö on hästi huvitav. Pärnu jaoskonna juhi töö on väga mitmekülgne. Tegemist on sesoonse piirkonnaga: suvel on tööd rohkem, talvel mõnevõrra vähem. Peale selle on meil mere ja piiriga seotud teemad, tavapatrull, raskemad kuriteod. Usun, et siia tuleb väärikaid kandidaate.